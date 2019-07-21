7 فلسطينيين يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداري

يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.

وأكد نادي الأسير - في بيان له اليوم الأحد - أن الوضع الصحي للأسير جعفر عزالدين المضرب عن الطعام منذ (36) يوما والقابع في معتقل "عيادة الرملة" يتفاقم بشكل ملحوظ وبدأ يتقيأ الأحماض في مؤشر خطير إلى ما وصل إليه جسده فضلا عن الآلام الشديدة المنتشرة في كافة أنحاء جسده، كما يقبع

في ذات المعتقل الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ 29 يوما ويواجه كذلك ظروفا صحية صعبة.



ولفت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت من معتقل "النقب" نهاية الأسبوع المنصرم ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ (21) يوما وهم: الأسير حذيفة حلبية إلى عزل معتقل "أيلا"، ومحمد أبوعكر إلى عزل معتقل "عسقلان"، ومصطفى الحسنات إلى عزل معتقل "أوهليكدار".



ويواصل الأسير حسن الزغاري إضرابه عن الطعام منذ 13 يوما في زنازين معتقل "عوفر"، وانضم للإضراب عن الطعام منذ (4) أيام الأسير سلطان خلوف، وهو من محافظة جنين..كما شرع الأسير جمال الطويل من محافظة رام الله بإضراب عن الطعام وعلقه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.



وأوضح النادي أن إدارة معتقلات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين من خلال حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلت تواصل المحامين معهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي وقيام السجانين بمضايقات على مدار الساعة، وكل ذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار في خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري.

