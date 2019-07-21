وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وإنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكداً أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.
لجنة التحقيق
وتضم اللجنة التي شكلت في الرابع من يونيو الماضي وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.
وكانت اللجنة استجوبت طيلة فترة عملها 20 شاهداً، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام، وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي 61 شخصا.
مفاوضات الحركات المسلحة
من جانبها، أفادت مصادر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن الوسيط الإفريقي في الملف السوداني محمد ولد لبات اجتمع بالطرفين من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وطلب الاجتماع أيضا بكل طرف بشكل منفصل.
وأكد أن الاعتراض الأساسي للجبهة الثورية يتمثل في خلو الاتفاق السياسي من أي بند يخص السلام والحرب، ولهذا رفضت الجبهة الاتفاق السياسي بعد توقيعه معتبرة أن الاتفاق السياسي همش دور قوى الجبهة الثورية.
وأكدت أنه تم تشكيل لجان عمل تضم أساتذة جامعات ومختصين للمساعدة في إقرار البنود المتفق عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السوداني يتسلم تقرير لجنة فض اعتصام الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.