توقعات باحتفاظ آبي بأغلبية للاستمرار في رئاسة وزراء اليابان

ضمن التحالف الحاكم في اليابان، اليوم الأحد، غالبية مريحة ستمكن رئيس الوزراء شينزو آبي من المضي قدماً في رئاسة الوزراء، بحسب نتائج أولية أعلنتها وسائل إعلام محلية.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي الديموقراطي (محافظ) بزعامة آبي بـ55 إلى 63 مقعداً من أصل 124 مطروحة للتجديد، هي نصف مقاعد مجلس الشيوخ، وفق تقديرات شبكة "إن إتش كي" العامة. أما شريكه "كوميتو" فسيفوز بـ12 إلى 14 مقعداً في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ.

بذلك، سيكون بوسع الائتلاف الحاكم السيطرة، مع أحزاب أخرى مؤيدة لتعديل الدستور، على 85 مقعداً في المجلس على أقل تقدير، تضاف إلى تلك التي يسيطر عليها التحالف الحاكم في نصف المجلس غير المطروح للتجديد.

بذلك، ستكون لدى آبي غالبية الثلثين الضرورية لمراجعة الدستور السلمي الذي لم يدخل عليه أي تعديل منذ اعتماده عام 1947.

ويطمح رئيس الوزراء لتعديل عدة بنود وخصوصاً إدراج وجود قوات مسلحة وطنية، ويأمل أن يكون من الممكن فتح هذا النقاش الذي يثير انقساماً كبيراً في اليابان بعد الانتخابات.

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وفي حال تأكد فوز آبي (64 عاماً)، فسيكون بوسعه البقاء في منصب رئاسة الوزراء حتى نهاية ولايته الثالثة على رأس الحزب في 2021.

وسيصبح في نوفمبر رئيس الحكومة لأطول فترة في هذا المنصب في اليابان، متخطياً فترة ولاية تارو كاتسورا الذي بقي في هذا المنصب ثلاث ولايات من 1901 إلى 1913.

وهذا ما سيعزز تفويضه قبل زيادة أساسية لضريبة الاستهلاك لاحقاً هذه السنة، وبموازاة مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة قد تكون أدنى من 50%، أي أقل بفارق كبير من النسبة الاعتيادية، ولو أن حوالى 17 مليون ناخب من أصل مئة مليون مسجلين أدلوا بأصواتهم قبل الأحد من خلال نظام التصويت المبكر.