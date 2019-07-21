الخطوط البريطانية: لم نقف على أي ثغرات أمنية في مطار القاهرة

أكد وكيل الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" في القاهرة، اليوم الأحد، أن التفتيش الأخير الذي أجري من قبل مفتشين بريطانيين على مطار القاهرة الأسبوع الماضي لم يقف على أي ثغرات أمنية.
وقال شريف برسوم وكيل الشركة البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "التفتيش خرج بنتيجة إيجابية".
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ووفقاً لــ"بي.بي.سي"، لا تزال رحلات الخطوط الجوية البريطانية من باقي المطارات البريطانية إلى أجزاء أخرى من مصر مستمرة، وتواصل مصر للطيران رحلاتها مرتين يومياً بين لندن والقاهرة.
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