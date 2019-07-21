عقب مجزرة المسجدين.. النيوزيلنديون يسلمون أسلحتهم تجاوباً مع القوانين الجديدة

تجاوب المواطنون في نيوزيلندا بكثافة مع القوانين الجديدة وسلموا أكثر من عشرة آلاف من قطع الأسلحة وأجزاء وكماليات السلاح في الأسبوع الأول من خطة لإعادة شراء الأسلحة تطبقها البلاد بعد مجزرة المسجدين التي تعتبر أسوأ واقعة قتل جماعي تشهدها.

تأتي خطة إعادة شراء الأسلحة بعد أربعة أشهر من مجزرة المسجدين التي قتل فيها 51 شخصاً في هجوم نفذه رجل يحمل بنادق نصف آلية على مسلمين كانوا يصلون الجمعة في مسجدين مختلفين بمدينة كرايستشيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

وكان? ?إصلاح لقانون حيازة السلاح صدر في أبريل الماضي ومنع معظم البنادق نصف الآلية والأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية وخزانات الرصاص التي تزيد سعتها عن عدد معين من الطلقات وبعض البنادق.

ولا يزال أمام مالكي السلاح حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليم أسلحتهم وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي (140.63 مليون دولار) لتعويضهم عما يصل إلى 95 بالمئة من التكلفة الأصلية.

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وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الأحد، إن أكثر من ألفي شخص سلموا 3275 سلاحاً نارياً و7827 من أجزاء الأسلحة وكمالياتها وإن السلطات دفعت لهم في المقابل ما يزيد قليلاً عن ستة ملايين دولار نيوزيلندي (4.06 مليون دولار) منذ بدء إعادة شراء الأسلحة يوم السبت.

وذكرت الشرطة أنها سعيدة بالإقبال على التسليم، اليوم الأحد، لأن 684 شخصاً سلموا 1061 سلاحاً و3397 من أجزاء السلاح وكمالياته في فعاليات بمختلف أنحاء البلاد.

كانت وسائل إعلام أشارت يوم الأربعاء إلى أن سكان كرايستشيرش مستاءون بسبب الافتتاح المقترح لأحد فروع متجر "جان سيتي" للأسلحة في المدينة.

وقال ديفيد تيبل مالك متجر "جان سيتي" في مارس الماضي إن المسلح الذي نفذ هجمات كرايستشيرش يوم 15 مارس اشترى أربعة أسلحة وذخائر من "جان سيتي" عن طريق الإنترنت في الفترة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2018.