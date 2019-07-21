قتلى وجرحى في اشتباكات بريف إدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل أربعة مدنيين، وإصابة آخرين جراء اشتباكات عنيفة في ريف محافظة إدلب.

وقال المرصد، في بيان صحفي، إن ثلاثة مدنيين قتلوا بقصف طائرات النظام الحربية على قرية أورم الجوز بريف إدلب الغربي، مشيراً إلى مقتل متطوع في الدفاع المدني جراء غارات جوية من قبل طائرات حربية روسية طالت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ولفت المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، حيث يوجد 22 جريحاً من مناطق متفرقة، حالة بعضهم خطرة.

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وعلى صعيد آخر، هز انفجار جديد مدينة الحسكة ظهر اليوم بسبب انفجار دراجة نارية مفخخة أثناء مرور سيارة لوجستيك تابعة للوحدات الكردية في حي غويران بالمدينة.

وأشار المرصد إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة عنصرين اثنين بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في السيارة والمنطقة.