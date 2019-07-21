كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قراصنة يخترقون حساب شرطة لندن على "تويتر" وترامب يعلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسرت شرطة العاصمة البريطانية لندن الجمعة الماضي السيطرة على حسابها الرسمي في "تويتر" لنحو 40 دقيقة، بعد خرقها من قبل هاكرز.

وخلال هذه الفترة، نشرت على الحساب سلسلة تغريدات لا معنى لها، وكذلك تغريدات مهينة لضباط الشرطة وتضم بعضها عبارات غير لائقة.

وعلى ما يبدو، جرت في هذه الأثناء محاولة استعادة السيطرة على الحساب من قبل خبراء الشرطة، إذ حذفت التغريدات بعد وقت قصير من نشرها.

ولم تنشر على الحساب تغريدات جديدة منذ الجمعة.

وأقرت شرطة العاصمة البريطانية في بيان لها بأنها واجهت "مشاكل أمنية" لكنها لا تنجم عن اختراق حواسيبها بل تعود إلى خدمة إلكترونية يستخدمها مكتب الإعلام للشرطة لنشر أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكرت الشرطة أنها لم تتوصل بعد إلى جميع ملابسات الحادث ولم يحدد المسؤول عنه.

من جانبه، استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الحادث لتجديد هجومه على عمدة لندن صادق خان، وقال مخاطبا سكان العاصمة البريطانية على حسابه في "تويتر": "مع عمدة لندن غير المؤهل لن تكون شوارعكم آمنة".

وأعاد ترامب مجددا نشر تغريدة للصحفية البريطانية كاتي هوبكنز التي تعد مثيرة للجدل وتعرضت لاتهامات بالعنصرية، لاسيما على خلفية مقال قارنت فيه المهاجرين بالصراصير.

وكان ترامب قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى خان في وقت سابق من العام الجاري، واصفا إياه بالـ"فاشل" بسبب ارتفاع مستوى الجريمة في العاصمة خلال عهده.