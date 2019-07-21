كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 أشخاص بتفجير انتحاري في شمال غرب باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون محليون إن مهاجمًا انتحاريًا في شمال غرب باكستان قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصاب 26 آخرين في هجوم خارج مستشفى مدني محلي اليوم الأحد.

وأعلنت حركة طالبان باكستان، التي تُعرف غالبًا باسم "طالبان باكستان" "الهجوم الذي وقع في ديرا إسماعيل خان في وقت مبكر من اليوم الأحد، وهو منفصل عن حركة التمرد عبر الحدود في أفغانستان.

وقال مسؤولون محليون إن الهجوم وقع بعد مقتل اثنين من رجال الشرطة عند نقطة تفتيش على جانب الطريق خارج المدينة.

Advertisements

وقال وقار أحمد ضابط شرطة محلي: "عندما نُقلت جثثهم إلى المستشفى الرئيسي، فجر مهاجم انتحاري ويُعتقد أنه أنثى، يرتدي البرقع وسترة واقية من المتفجرات وتسبب في خسائر فادحة".

وقال إن الانفجار أضر بجناح الطوارئ بالمستشفى وأجبر بعض الجرحى على نقلهم إلى مدن أخرى.

وأعلن محمد خراساني، الناطق بلسان حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه تم تنفيذه انتقاما لمقتل اثنين من قادة طالبان على أيدي شرطة مكافحة الإرهاب قبل حوالي شهر. ومع ذلك نفى أن يكون المهاجم أنثى.