كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يصد هجوما عنيفا على محور القصابية بريف إدلب الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدات من الجيش العربي السوري من صد هجوم عنيف شنته التنظيمات المسلحة على محور بلدة القصابية في ريف إدلب الجنوبي، وانتهى الهجوم بعد مقتل عدد من المسلحين.

أفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري تصدت لهجوم عنيف شنته مجموعات إرهابية على النقاط العسكرية في قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي، ودمرت عربات وآليات لإرهابيي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معه.

وبجسب الوكالة، استخدم مقاتلو "جبهة النصرة" الإرهابي أثناء الهجوم على القصابية التي حررها الجيش السوري مؤخرا عربات ومدرعات وانتحاريين بأحزمة ناسفة.

وأكدت الوكالة أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم الإرهابي والقضاء على الانتحاريين قبل وصولهم إلى أهدافهم وتدمير آليتين مصفحتين وعربة مشاة "بي إم بي" والقضاء على أعداد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

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ولفتت إلى أن التنظيمات الإرهابية المهاجمة اعتدت بعدد من الصواريخ على مدينة محردة وبلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المكان.

وأفاد المراسل بأن وحدات الجيش السوري ردت على المسلحين ودمرت عدة منصات إطلاق للصواريخ وتحصينات لتنظيم "النصرة" والحزب التركستاني" في شمال غرب حماة.

من جهة ثانية أغارت المقاتلات الحربية بشكل مكثف على مواقع "النصرة" في أرياف إدلب وحماة ودمرت تحصيناتها.