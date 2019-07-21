كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق هائل وسط البرتغال.. واحتشاد 800 من رجال الإطفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون ان أكثر من 800 من رجال الاطفاء اشتبكوا اليوم الاحد في حريق هائل اجتاح وسط البرتغال بعد أن تمكنوا من السيطرة على اثنين من الحرائق التي دفعت السلطات الى اجلاء جزئي للقرية وخلفت 20 شخصا بجروح أحدهم في حالة خطيرة.

وصرح وزير الإدارة الداخلية "إدواردو كابريتا" للصحفيين بأن الشرطة الجنائية البرتغالية فتحت تحقيقًا في حرائق الغابات. وقال إن السلطات المحلية وجدت أنه من الغريب أن جميع الحرائق بدأت بين الساعة 1430 بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) و1530 بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش) يوم السبت في نفس المنطقة.

وقال بيلو كوستا مسؤول الحماية المدنية للصحفيين "نحن مستعدون ليوم صعب." وأضاف أنه لا توجد منازل في الوقت الحالي في خطر.

Advertisements

وتقاتل أيضا 14 طائرة إضافة إلى 251 مركبة من رجال الإطفاء على الأرض، إضافة إلى 20 جنديًا وأربعة جرافات.

وقال كابريتا ان 12 مدنيا وثمانية من رجال الاطفاء أصيبوا في حرائق السبت. واحد فقط في حالة خطيرة ويبقى في المستشفى مصابا بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في بيان إنه يتابع الموقف عن كثب ويرسل التضامن إلى المتضررين.