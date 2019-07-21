كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ريابكوف": سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا تنتهك المعايير الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، خلال زيارته لفنزويلا يوم السبت، بأن سياسة الإرهاب الاقتصادي الأمريكية تجاه فنزويلا لا يمكن تبريرها من وجهة نظر القانون الدولي.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الدبلوماسي الروسي، الذي أبلغ الاجتماع الوزاري في مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز في كاراكاس: "محاولات الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الشرعية لفنزويلا أصبحت مثالاً واضحًا على انتهاكات القانون الدولي".

وقال "ريابكوف": "لقد أطلق الإرهاب الاقتصادي ضد حكومة فنزويلا الشرعية. تم نقل ملكية الحكومة الشرعية باستمرار إلى الرئيس الذي أعلن نفسه. لقد كانت قدرات القطاع المالي والنفط والتعدين محدودة بشكل خطير من خلال فرض العقوبات".

ووفقًا للدبلوماسي الروسي، فقد تكبد الاقتصاد الفنزويلي خسائر بلغت أكثر من 100 مليار دولار نتيجة لتلك الإجراءات. مضيفًا، أن غالبية أعضاء المجتمع الدولي اختاروا ألا يلاحظوا ذلك.