كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظريف": "بولتون" يحاول جر لندن إلى مستنقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في تغريدة له موقع "تويتر"، مستشار الأمن الأمريكي جون بولتون، بالوقوف وراء محاولة جر لندن إلى مستنقع بعد فشله في إغراء الرئيس ترامب في "حرب القرن".

وقال المسؤول، إن الحكمة والبصيرة هما الخياران الوحيدان المتاحان في مواجهة مثل هذه الخدع.

توترت العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة منذ أن احتجزت طهران ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز يوم الجمعة. وانتقدت لندن ما وصفته بأنه عمل غير قانوني وحثت إيران على إطلاق سراح الناقلة.

وكان قد صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن إيران ستبقى تحت الضغط حتى تتخلى طهران عن برنامجها للأسلحة النووية و "أنشطتها العنيفة" في المنطقة.