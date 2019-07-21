كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يدعو إلى "الحكمة والبصيرة" مع تصاعد التوترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين "محمد جواد ظريف" اليوم الأحد إن "الحكمة والبصيرة" وحدهما يمكن أن يخففا التوترات بين بلاده وبريطانيا بعد استيلاء طهران على ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا.

وقال: "بعد أن فشل دونالد ترامب في حرب القرن، والخوف من انهيار #B_Team، فإنه يحول سمومه ضد المملكة المتحدة على أمل جرها إلى هذا المستنقع.

وأضاف: "فقط الحكمة والبصيرة يمكن أن يحبطا مثل هذه الحيل".

وصفت بريطانيا أسر إيران لستينا إمبيرو في مضيق هرمز يوم الجمعة بأنه "عمل عدائي". تعهدت طهران لأسابيع بالرد على قيام القوات البريطانية بالاستيلاء على ناقلة النفط غريس 1 لانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.