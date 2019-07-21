كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون يزور اليابان وكوريا الجنوبية وسط نزاع تجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم السبت في زيارة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفان رئيسيان لواشنطن متورطون في نزاع تجاري.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على تويتر إن بولتون يخطط "لمواصلة المحادثات مع الحلفاء والأصدقاء المهمين".

وعرض الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة مساعدته لتخفيف التوترات في النزاع السياسي والاقتصادي بين أكبر حلفاء للولايات المتحدة في آسيا، مما يهدد الإمدادات العالمية من رقائق الذاكرة والهواتف الذكية.

وقد تفاقمت التوترات المستمرة، خاصة بشأن تعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل لصالح المحتلين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، هذا الشهر عندما فرضت اليابان قيودًا على صادرات مواد التكنولوجيا الفائقة إلى كوريا الجنوبية.

ونفت اليابان أن يكون النزاع حول التعويض وراء القيود المفروضة على الصادرات، على الرغم من أن أحد وزراءها قد أشار إلى كسر الثقة مع سيول بشأن النزاع العمالي في إعلان القيود.

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ويمكن أن تضر قيود التصدير بشركات التكنولوجيا العالمية.

وأكدت متحدثة باسم مون أن مون طلب مساعدة ترامب في قمتهم في سول في 30 يونيو.

وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن بولتون سيزور كوريا الجنوبية في الفترة من 23 إلى 24 يوليو. وسيجتمع مع مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونج يوي يونج يوم الأربعاء لمناقشة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية وتحالف قوي بين سيول وواشنطن.

وتعد اليابان رابع أكبر مشتر للنفط في العالم وتمر 86٪ من إمداداتها النفطية العام الماضي عبر مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي حيوي يربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وخارجها.

