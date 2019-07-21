كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الفرنسية تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، عن استمرار رحلاتها الجوية إلى مصر، بحسب متحدث باسم شركة "إير فرانس"

وقالت "إير فرانس" اليوم الأحد، إن رحلات الشركة إلى القاهرة مستمرة وذلك في أعقاب قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) ولوفتهانزا تعليق رحلاتهما للعاصمة المصرية بسبب مخاوف أمنية.

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وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، ذكرت أمس السبت أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام "في إجراء احترازي" لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.

وقالت لوفتهانزا بعد ذلك إنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة أمس السبت على أن تستأنفها اليوم الأحد.