كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قائد ميليشيا رئيسي في انفجار سيارة في مقاطعة باكتيا بأفغانستان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار في مدينة جارديز شرق أفغانستان في مقاطعة بكتيا، اليوم الأحد.

وقال عبد الوالي ساهي، نائب حاكم محلي، إن عزيز أحمد، قائد ميليشيا رئيسي في مقاطعة باكتيا بشرق أفغانستان، قتل في انفجار سيارة مفخخة اليوم الأحد.

وأضاف "ساهي": "قتل القائد عزيز أحمد وأُصيب حارسه الشخصي في انفجار سيارة مفخخة في مدينة غارديز بالقرب من المستشفى المدني بالمدينة".

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وأوضح، أن عزيز أحمد قاد الميليشيا في منطقة زورمات بكتيا.

من جانبهم، قال مسؤول محلي، إن الانفجار وقع في المنطقة القريبة من مستشفى مدني محلي.