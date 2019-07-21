كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي الرئيس الفنزويلي في كراكاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأنه التقى بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال زيارته لكاراكاس يوم السبت.

وقال "ريابكوف" للصحفيين بعد المحادثات: "تشرفنا أن يستقبلنا الرئيس نيكولاس مادورو"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأضاف: "لقد حاولنا، من جانبنا، التأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا لا تتزعزع. ثانياً، نحن مقتنعون بأن حكومة البلاد بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو قادرة تمامًا على التغلب على الصعوبات التي تواجهها".

وتابع الدبلوماسي: "في هذا الصدد، فإن الحكومة الفنزويلية تحظى بدعم روسيا الكامل. إن الأجندة الثنائية كانت إيجابية للغاية ولم تشهد أي آثار سلبية للوضع الحالي".

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وأشار "ريابكوف"، إلى أنه التقى بمسؤولين فنزويليين آخرين لمناقشة زيادة وجود الشركات الروسية في قطاعات صناعة الآلات والتعدين واستخراج المواد الهيدروكربونية في فنزويلا.

وأكد: "لقد استقبلنا أيضًا نائب الرئيس التنفيذي ديسي رودريجيز. كما أجرينا مشاورات جيدة على مستوى نواب وزراء الخارجية لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا الدولية. يتطور تعاوننا بشكل مطرد في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحادثات بأنها إيجابية.

وكتب الزعيم الفنزويلي على صفحته على "تويتر": "عقدت اجتماع عمل إيجابي مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف. تحدثنا عن أهمية تعزيز التعاون والتبادل في جميع المجالات من أجل المساعدة في تنمية دولنا".