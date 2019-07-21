مقاطعة الصخور السوداء ترفض الترخيص لنشاط لـ”البجيدي”

أعلن عبد النبي أبو العرب، القيادي في حزب العدالة والتنمية أن مقاطعة الصخور السوداء في الدارالبيضاء رفضت الترخيص لنشاط تأطيري للحزب، كان مقررا أن ينظم، أمس السبت.

وأوضح المسؤول في الحزب أن المقاطعة رفضت الترخيص للنشاط التأطيري لفائدة الشباب، وطلبت تقديم الطلب باسم جمعية عوض تقديمه باسم حزب العدالة والتنمية، رافعا اعتذاره للمؤطر، والمدعوين، الذين كانوا ينوون حضور النشاط.

وكانت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مقاطعة الصخور السوداء في الدارالبيضاء، نعتزم تنظيم لقاء رياضي تأطيري تحت عنوان “تدبير قطاع الرياضة بين الواقع، والآفاق”.

النشاط، الذي لم يرخص له، كان من المنتظر أن يتوج بمسابقة كروية ودية بمشاركة لاعبين دوليين، وتكريم وجود رياضية وطنية، من تأطير اللاعب الدولي السابق، والمحلل الرياضي، سعيد رزقي.