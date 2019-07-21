الرجاء ينهي معسكر أكادير برباعية في شباك “لوصيكا”

أنهى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أمس السبت، معسكره الإعدادي للموسم المقبل، في مدينة أكادير، والذي استغرق مدة عشرة أيام، خاض خلالها الفريق ثلاث مباريات ودية.

وفاز الفريق البيضاوي في آخر مباراة إعدادية له في أكادير، على أولمبيك خريبكة، بأربعة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها كل من هشام إصلاح ومذكور في الشوط الأول، قبل أن يوقع الوافد الجديد “فابريس نغوما” هدفين في الجولة الثانية، علما أن المواجهة احتضنها الملعب الملحق لمركب أدرار.

وغادرت بعثة الرجاء، أمس السبت، مدينة أكادير في اتجاه الدارالبيضاء، إذ يستفيد اللاعبون من يوم راحة، على أن يستأنفوا تدريباتهم، صباح غد الاثنين، في مركب الوازيس، وفي مساء اليوم نفسه، يتوجه الفريق إلى مدينة طنجة لبدء المرحلة الثانية من الاستعدادات.