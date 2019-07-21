نحف: إصابة شاب إثر جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شاب يبلغ من العمر 33 عاما من بلدة نحف للإصابة بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، اليوم الأحد.
وأحيل المصاب إلى عيادة في كرميئيل، وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في القسم السفلي من جسده.
وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح بعد.
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