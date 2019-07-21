وقفة احتجاجية ضد توسعة شارع كفر ياسيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك عدد من أهالي كفر ياسيف في وقفة احتجاجية أمام مكاتب شركة "نتيفي يسرائيل" في بلدة "أور يهودا" رفضا لمخطط توسعة الشارع الرئيسي الداخلي لبلدة كفر ياسيف، صباح اليوم الأحد،

وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية على المخطط بمبادرة من بعض الأهالي في كفر ياسيف.

ورفع المتظاهرون في الوقفة لافتات منددة بتوسعة الشارع، معتبرين أن التخطيط غير ملائم ويضر بالسكان وخصوصًا المصالح التجارية الموجودة على الشارع الرئيسي.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية المناهضة للمخطط إنه "في الآونة الأخيرة باشرت شركة 'نتيفي يسرائيل' بمصادرة ما يقارب 13 دونما من أراضي كفر ياسيف بهدف توسيع شارع 70 العابر وسط البلدة، علمًا أن الإعلان عن عرض الشارع كان في الخمسينيات ويريدون اليوم بعد 70 عاما توسعته".

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واعتبرت اللجنة أن "التخطيط ضخم وغير ملائم للمقطع المكتظ بالمنازل والمصالح التجارية، بالإضافة إلى أنه يفرض 4 مسارات في مقطع واحد بين دوارين، الأمر الذي سيحدث أزمة سير وينتج عنق القنينة في نهاية المقطع، كما سيصعب عبوره على طلبة المدارس والبالغين في العمر الذين يريدون العبور لمركز البلدة من الحارة الغربية التي يسكنها الآلاف أو بالعكس".

وأكدت أن "المخطط مدمر بحيث أنه سيقضي على المصالح المحاذية للشارع، فشارع 70 هو الشريان التجاري النابض للبلدة، بالإضافة إلى دمار المنازل المحاذية بحيث سيصبح الشارع قريبا جدا منها".

وختمت اللجنة الشعبية المناهضة للمخطط بالقول: "قريبا سيبدأ العمل على شارع 6 وأيضًا التفافي عن البلدة واللذين سيصادران أراض أخرى للبلدة، وبهذا يخف ضغط السير على شارع رقم 70. الحلول موجودة وكما وجدت في البلدات اليهودية كبرديس حنا ونس تسيونا في شارع 412 نطالب أيضًا بإيجاد حل عادي ومنطقي لشارع 70".