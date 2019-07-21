وزير الشباب والرياضة في طهران نهاية الاسبوع الجاري

رياضة 2019-07-21 | 15:34 16 مشاهدة يزور وزير الرياضة والشباب العراقي أحمد رياض، على رأس وفد رفيع، يوم الأربعاء المقبل، العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي مع كبار المسؤوليين الرياضيين الإيرانيين. وتأتي زيارة أحمد رياض ستأتي تلبية لدعوة نظيره الإيراني مسعود سلطاني فر. وسيلتقي رياض والوفد المرافق له خلال زيارته إلى إيران، وزير الرياضة والشباب الإيراني ورؤساء الاتحادات الرياضية ورئيس للجنة الأولمبية الوطنية،



وسيتفقد البنية التحتية وبعض المنشآت الرياضية في طهران.

وسيتفقد البنية التحتية وبعض المنشآت الرياضية في طهران.

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