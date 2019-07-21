نادي الشرطة يشكر المهنئين بلقب دوري الكرة الممتاز

رياضة 2019-07-21 | 15:29 44 مشاهدة تتقدم الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي بأسمى ايات الشكر والعرفان لكل الجهات الرياضية التي تقدمت بتهنئة بمناسبة فوز فريق الكرة في نادينا بلقب دوري الكرة الممتاز للموسم 2018-2019 . وذكر النادي في بيان، أن "المكتب التنفيذي لنادي الشرطة، يعرب عن جزيل امتنانه لكل المؤسسات الرياضية الحكومية وغير الحكومية والأندية الرياضية والقنوات التلفزيونية والصفحات والوكالات الرياضية ورجالات الصحافة والاعلام والرياضيين ممن تقدم بالتهنئة او المباركة بمناسبة حصول النادي على 16 لقباً في الموسم الحالي بمختلف الألعاب والفعاليات الرياضية والتي كان اخرها تتويج فريق الكرة بدرع الدوري العراقي".



وبين أن "ادارة النادي تؤكد على ان تكون رسائل الشكر هذه خير محفز وداعم لتقديم الافضل في الموسم المقبل سواء على الصعيد المحلي او خلال المشاركات الخارجية في المسابقات العربية آو الاسيوية".



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