نائب: شخصية سياسية متهمة بالارهاب تتحرك بشكل مريب ببعض مناطق ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الاحد، الاجهزة الامنية لمراقبة تحركات "مريبة" لشخصية سياسية كانت متهمة سابقا بالارهاب، لافتا الى انها تتحرك بشكل "استفزازي" في عدد من المناطق.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصية سياسية سبق لها وان اتهمت بالقيام بعمليات ارهابية وتم الافراج عنها فيما بعد من خلال تسويات سياسية، نجدها اليوم تتحرك في عدد من الاقضية والقرى في المحافظة بشكل استفزازي ومثير للريبة خاصة انها شخصية لم تثبت براءتها فعليا من دعم الارهاب"، مبينا ان "تلك الشخصية متورطة بقتل العديد من الابرياء من ابناء محافظة ديالى واليوم تحركه في مناطق عشائر ضحاياه يمثل استفزازا لتلك العشائر واستهانة بدماء الضحايا".



واضاف التميمي، ان "المناطق التي تتحرك فيها تلك الشخصية، مازالت فيها بعض الخلايا الارهابية النائمة، ما يخلق لدينا خشية بان تلك التحركات خلفها اهداف لتوجيه تلك الخلايا بغية خلق الفتنة بتلك المناطق"، داعيا الاجهزة الامنية الى "التحرك ومراقبة تلك التحركات المريبة لتلك الشخصية واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية امن المواطنين من رعاة الارهاب".

