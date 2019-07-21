وجّه النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا، الأحد، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورؤساء الأحزاب الشيعية، وفيما خاطبهم بالقول: "لا تحاولوا تقزيم المكون السني"، أشار إلى أن صدام حسين بسلطته وجبروته لم يستطع تقزيم المكون الشيعي. وقال الجربا خلال الرسالة التي أطلعت عليها الخليج 365، إن "نتائج انتخابات البرلمان لسنة 2018 ليست معياراً لحجم المكونات، لذلك لاتحاولوا تقزيم المكون السني على هذا الأساس"، مبيناً أن "من يحاول اللعب على هذا المعيار سوف ينتهي وينهار".



وأضاف "أريد ان اذكر من تناسى منكم ان بالامس القريب لم يستطع صدام بسلطته وقوته وجبروته من تقزيم المكون الشيعي لذلك اتمنى ان لا تنتهجوا نفس الأسلوب الذي عجز هو عنه، لان نهاية المطاف الشعب باقي وانتم زائلون، وستبقى هذه المكونات اكبر من الذين يحاولون تقزيمها".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن نينوى مخاطباً عبد المهدي ورؤساء الأحزاب: لا تقزموا المكون السني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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