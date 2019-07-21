التربية تعلن اسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة

نشرت وزارة التربية والتعليم، الاحد، أسماء الطلبة العشرة الاوائل للدراسة المتوسطة. وحصلت الخليج 365، على وثائق صادرة من مركز فحص الدراسة المتوسطة نشرها موقع الوزارة. وفي ادناه نسخة من الوثائق التي تتضمن الاسماء: Advertisements

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