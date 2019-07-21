رينارد يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب

2019-07-21 | 14:34
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أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب رحيله عن تدريب أسود الأطلسي.
وبعدها نفي الاتحاد المغربي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استقالته، أكد المدرب الفرنسي أنه مستمر مع أسود الأطلسي.
وأنهى رينارد حالة الجدل بشأن مستقبله في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وأعلن خلاله الرحيل عن منتخب المغرب وووجه الشكر إلى الملك محمد السادس.
وكان رينارد قد تولى قيادة منتخب المغرب من فبراير 2016 وكان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.
ويعد رينادر من المرشحين لتولي تدريب المنتخب الوطني المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.
يذكر أن منتخب المغرب ودع منافسات أمم إفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من بنين بكرات الترجيح.
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