تقرير لجنة التحقيق بأحداث "القيادة العامة" أمام النائب العام السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم النائب العام السوداني، عبدالله أحمد عبدالله، الأحد، تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو/حزيران الماضي.
وقال النائب العام المكلف: "إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة.
وأكد أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.
وشهدت الخرطوم اعتصام آلاف المحتجين أمام المجمع الذي يضم مقر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع، وسط العاصمة.
وتوقفت حركة العمل بشكل تام داخل الخرطوم، بعد إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والجسور المؤدية إليها أمام حركة المدنيين.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهد السودان مظاهرات متواصلة ضد الحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لعزل الرئيس عمر البشير من منصبه.
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