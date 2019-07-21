شكرا لقرائتكم خبر عن الجنة «الروسية - الصينية» المعنية بالقضايا النووية تبحث توسيع جدول الأعمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

عُقد الاجتماع الثالث والعشرون للجنة الفرعية الروسية الصينية حول القضايا النووية، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية في إطار اللجنة التحضيرية للاجتماعات الدورية لرؤساء حكومتي روسيا والصين. وقد شارك في الاجتماع كل من رئيس مؤسسة روساتوم الحكومية، الكسي ليخاتشوف، ورئيس وكالة الطاقة الذرية لجمهورية الصين الشعبية، تشانغ كيزيان.

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تم خلال الاجتماع استعراض العمل المشترك خلال العام بشأن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع الصين في يونيو 2018 مؤكدين أن سير العمل في تقدم وأنه سيتم تنفيذ المشروعات قبل الجدول الزمني المحدد لها. وكان من أبرز هذه المشروعات التكليف المبكر للتشغيل التجاري لوحدات الطاقة رقم 3 ورقم 4 من محطة تيانوان للطاقة النووية.

ومع الأخذ في الاعتبار للنتائج التي تم تحقيقها، اتفق الطرفان على استكشاف إمكانية توسيع جدول الأعمال الحالي للتعاون الثنائي على أساس البيان المشترك لرؤساء حكومات روسيا والصين، بشأن تطوير التعاون الاستراتيجي في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية اعتبارًا من 7 نوفمبر 2016.

ووقع ليخاتشوف مع كيزيان، على بروتوكول يعزز نتائج العمل المنجز ومجالات التعاون بين روسيا والصين في مجال الطاقة النووية. كما تم توقيع عقد لتوريد الوقود لوحدات الطاقة رقم 7 ورقم 8 من محطة تيانوان للطاقة النووية. وتم تشكيل الإطار القانوني والتنظيمي بأكمله اللازم لبدء تنفيذ هذا المشروع.