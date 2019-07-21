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الأب بلليكي ترأس القداس السنوي ببلدة غريفة الشوفية بكنيسة القديس جاورجيوس

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لفت الأب جورج بلليكي خلال ترؤسه القداس السنوي في بلدة غريفة الشوفية، في كنيسة القديس جاورجيوس إلى "معاني الأيقونات الدينية"، مشددا على أن "الدين المسيحي لا يتعبد للصور، وإنما قد بنى إيمانه على الروح الإلهية التي ترمز إليها الأيقونات والرسوم"، قائلا "تتجلى محبتنا لله ولقديسيه من خلال ما هو محسوس وصالح للتأمل".

وأشار إلى "الحملات التي شنت على الايقونات المقدسة قبل حكم القديس قسطنطين وكيف عاد الأخير وأمر بكتابة ما تم إحراقه من أيقونات ورسوم دينية".

وعن الحضور المسيحي في البلدة الشوفية المختلطة بين دروز ومسيحيين، لفت نبيل حرب باسم أبناء قريته من الموحدين ​الدروز​ إلى "أنني أرجو من أبناء بلدتي المسيحيين أن يسمعونا كل أحد قرع الأجراس في غريفة، وحبذا لو يقصدون قريتهم كل أسبوع وليس مرة أو مرتين اثنتين في ​السنة​".

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