فيصل كرامي: لا مبرر لاستحداث مطمر نفايات جديد في منطقة الفوار

أشار النائب ​فيصل كرامي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه لا يوجد أي مبرر للدولة في استحداث مطمر نفايات جديد في منطقة الفوار، خصوصا وان وراء هذه القضية الكثير من الشبهات والكثير من الصفقات.

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