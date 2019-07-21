بارك عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، للبنانيين أصحاب الأملاك الّتي تقع عليها مخيّمات فلسطينية، الّذين يعانون منذ 71 عامًا من عدم قدرة نقل الأملاك إلى أولادهم أو الورثة المباشرين، وذلك بعدما أقرّ المجلس النيابي مادّة في قانون الموزانة متعلّقة بالسماح بنقل الملكية من دون رسوم تسوية أو تسجيل".
ودعاهم إلى "الاستفادة من هذه الإعفاءات".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي دعا مالكي العقارات بالمخيمات الفلسطينية للاستفادة من إعفاءات رسوم نقل الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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