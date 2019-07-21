طرابلسي دعا مالكي العقارات بالمخيمات الفلسطينية للاستفادة من إعفاءات رسوم نقل الملكية

بارك عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدغار طرابلسي​، للبنانيين أصحاب الأملاك الّتي تقع عليها مخيّمات فلسطينية، الّذين يعانون منذ 71 عامًا من عدم قدرة نقل الأملاك إلى أولادهم أو الورثة المباشرين، وذلك بعدما أقرّ ​المجلس النيابي​ مادّة في قانون الموزانة متعلّقة بالسماح بنقل الملكية من دون رسوم تسوية أو تسجيل".

ودعاهم إلى "الاستفادة من هذه الإعفاءات".