الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس جامعة الروح القدس تقبلوا التهاني بمناسبة تعيينهم

تقبّل رئيس ​جامعة الروح القدس​ – الكسليك الأب طلال هاشم مع أعضاء مجلس الجامعة الجديد التهاني، بمناسبة تعيينهم مؤخرًا، في حرم الجامعة في الكسليك.

وقد شهدت الجامعة، على مدى يومين، على وفود من المهنئين، من وزراء ونواب حاليين وسابقين وقضاة وآباء وقيادات عسكرية وأمنية وفعاليات ديبلوماسية وسياسية وتربوية ودينية وحزبية وإعلامية، إضافة إلى أساتذة الجامعة وموظفيها.

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