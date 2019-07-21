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الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس جامعة الروح القدس تقبلوا التهاني بمناسبة تعيينهم

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تقبّل رئيس ​جامعة الروح القدس​ – الكسليك الأب طلال هاشم مع أعضاء مجلس الجامعة الجديد التهاني، بمناسبة تعيينهم مؤخرًا، في حرم الجامعة في الكسليك.

وقد شهدت الجامعة، على مدى يومين، على وفود من المهنئين، من وزراء ونواب حاليين وسابقين وقضاة وآباء وقيادات عسكرية وأمنية وفعاليات ديبلوماسية وسياسية وتربوية ودينية وحزبية وإعلامية، إضافة إلى أساتذة الجامعة وموظفيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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