عدوان: الموازنة كان يجب أن تذهب إلى القيام بإصلاح بنيوي

لفت رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه على الجميع أن يعلم أن لحزب "القوات اللبنانية" خطة ولن يستكين، مؤكداً أن علاقته ممتازة برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وستستمر، إنما الموقف من الشأن العام شيء والتقييم شيء آخر، مشدداً على أن الحزب لديه سياسية واضحة سيكمل بها.

وأكد النائب عدوان أنه لم يستفز أحداً ان عبر عن موقف الحزب بموضوع ​الموازنة​، معتبراً أن الموازنة العامة كان يجب أن تذهب إلى القيام بإصلاح بنيوي، لافتاً إلى أن الخطوات التي نجح القوات في تحقيقها جيدة ولكنها غير كافية مقارنة بالوضع الحالي.

ورأى النائب عدوان أن جلسات مناقشة الموازنة عبرت عن مجلس نيابي غير راض عن الوضع، معتبراً أنها لم تكن فقط من أجل تسجيل المواقف.

وأشار النائب عدوان إلى أن هناك مناخاً إصلاحياً في ​المجلس النيابي​، لافتاً إلى أن هذا ما يلمسه من خلال إجتماعات لجنة الإدارة والعدل.