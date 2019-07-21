حنكش: الموازنة مخيبة للآمال وإقرارها بمثابة مسرحية وندرس موضوع الطعن بها

شدّد عضو "​حزب الكتائب​ اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، على أنّ "هذه ​الموازنة​ مخيّبة للآمال، وليس من الصعب الطعن بها".

ولفت في مداخلة إذاعية، إلى أنّ "المشكلة أنّنا نبني موازنة بالاستناد إلى أرقام خياليّة وغير موجودة، وإقرارها كان بمثابة مسرحية"، مركّزًا على أنّ "المهم ليس أن نقوم بالطعن بل المهم أن نعرف نتيجته مسبقًا، ونحن نريد أن ننطلق من الأحداث الواقعيّة لكي نرى أثره، وغدًا سيتّخذ "حزب الكتائب" قراره بهذا الشأن".