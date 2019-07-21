إخماد حريق كبير في رشدبين الكورة

أفادت معلومات صحافية باندلاع حريق كبير في بلدة ​رشدبين​ ​الكورة​، امتد إلى مساحة كبيرة جدا من اشجار الزيتون والأعشاب بسبب الطقس الحار. وهرع أهل البلدة للاستعانة بسيارة إطفاء تابعة لبلدية كوسبا من أجل إخماده ومنعه من ان يمتد إلى عدد من خزانات تحتوي على مادة البنزين كان الحريق يقترب منها بسرعة، قبل أن يتدخل عناصر ​الدفاع المدني​ ويعملوا على إخماده نهائيا وتبريد المكان.

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