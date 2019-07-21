اير فرانس تستمر في رحلاتها الجوية الى القاهرة

أعلن متحدث باسم شركة "إير فرانس" أن "رحلات الشركة إلى القاهرة مستمرة وذلك في أعقاب قرار شركتي ​الخطوط الجوية البريطانية​ "​بريتيش ايروايز​" والألمانية "​لوفتهانزا​" تعليق رحلاتهما للعاصمة المصرية بسبب مخاوف أمنية.

ولفت المتحدث باسم إير فرانس الى أنه "بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة".

كانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت يوم أمس أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع ​الأمن​ في ​مطار القاهرة​.

وأشارت "لوفتهانزا" بعد ذلك الى أنها ألغت الرحلات الجوية من مدينتي ​ميونيخ​ و​فرانكفورت​ إلى القاهرة أمس على أن تستأنفها اليوم.

وكانت صحيفة فاينانشال ​تايمز​ قد نقلت عن متحدث باسم شركة" لوفتهانزا" أن "الشركة أوقفت بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائي في الوقت الذي تجري فيه مزيدا من التقييم".