لفت وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند إلى إنه يعتزم التقدم باستقالته، إذا ما تم اختيار بوريس جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا، مشيرًا إلى أن "خطة بوريس جونسون بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق تتعارض مع رؤيتي الشخصية لـ"بريكست".
وأشار إلى "انني أتفهم أنه في حال أصبح جونسون رئيسًا للوزراء سيمضي قدمًا في تنفيذ خططه، التي تضمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول المقبل، سواء تم التوصل لاتفاق مع الأوروبيين، أو لم يتم، وهو ما لا أستطيع الموافقة عليه نهائيًا"، مشيراً إلى "اننس أعتقد أنه من المهم بمكان أن يكون هناك تفاهم بين رئيس الحكومة ووزرائه، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسات، وبالتالي أنوي تقديم استقالتي لتريزا ماي قبل اختيار رئيس وزراء جديد يوم الأربعاء المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة البريطاني: سأقدم استقالتي بحال اختيار جونسون رئيسا للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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