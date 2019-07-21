استقالة رئيس كتلة "العدالة والتنمية" المغربية

أعلن رئيس الكتلة النيابية ل​حزب العدالة والتنمية​ المغربي إدريس الأزمي الإدريسي عن استقالته من منصبه. وجاءت الاستقالة على خلفية الجدل حول مصادقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم. والثلاثاء الماضي، وافقت لجنة برلمانية ب​مجلس النواب​ بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد ب​اللغة​ الفرنسية.

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