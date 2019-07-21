الدفاع البريطانية: ندرس مجموعة خيارات للرد على احتجاز إيران ناقلة النفط

أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع في ​الحكومة البريطانية​ توبايس ايلوود، أنّ "الحكومة تدرس مجموعة خيارات للتصدّي لاعتراض ​إيران​ لناقلة ​النفط​ "ستينا أيمبيرو".

وأوضح أنّ "قدرات التدخل البريطانية محدودة. القوات البحرية الملكيّة صغيرة جدًّا على إدارة مصالحنا في العالم، وإذا كان هذا ما نرغب فيه في المستقبل، فعلى رئيس الوزراء المقبل الإقرار بذلك".

يُذكر أنّ ​الحرس الثوري الإيراني​ كان قد احتجز الجمعة في ​مضيق هرمز​، الناقلة "ستينا إيمبيرو" الّتي يملكها صاحب سفن سويدي وترفع علم ​بريطانيا​. بحجّة "عدم احترامها قانون البحار الدولي".