“البوليساريو” تحتج على أول زيارة رسمية للعثماني للأقاليم الجنوبية.. وتراسل الأمم المتحدة

أثارت أول زيارة لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة للأقاليم الجنوبية، غيظ جبهة “البوليساريو” الانفصالية، حيث وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وفي ذات السياق، وجهت الجبهة الانفصالية اليوم الأحد، رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة، عبرت فيها عن “إدانتها” لزيارة العثماني لمدينة الداخلة، متهمة إياه بـ”انتهاك القانون الدولي”، مطالبة إياه بالتدخل لمنع المسؤولين المغاربة من الوصول للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وحل أمس السبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمدينة الداخلة في افتتاح أول زيارة لأقاليم الصحراء، في إطار الزيارات التي شرعت الحكومة في تنظيمها منذ سنتين، إلى جهات المملكة.

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