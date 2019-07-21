الدرك الملكي يفكك شبكة متخصصة في تزوير رخص السياقة 

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي في تملالت، ليلة أمس السبت، من إيقاف شخصين متهمين بانتمائهما إلى شبكة إجرامية متخصصة في تزوير رخص السياقة.

وحسب مصدر “اليوم24″، فإن السلطات الأمنية، بعد العثور على نسخة مزورة لرخصة سياقة سيارة، فتحت تحقيقا في الموضوع، وتمكنت من حجز حاسوب والة للطباعة، وأشرطة لاصقة، ونسخ طبق الأصل لرخص سياقة، وبطاقات تعريف.

وأفاد المصدر ذاته أن الضابطة القضائية لاتزال تواصل أبحاثها، وتحرياتها لكشف هوية بقية العناصر المتورطة في هذه العملية، التي يتابع فيها لحد الآن شخصان، ينحدران من قلعة السراغنة، وتملالت.

يذكر أن الشخصين الموقوفين وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار ما ستقوله العدالة في حقهم.