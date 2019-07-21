عاجل.. رونار يعلن رحيله عن “الأسود” ويقدم استقالته رسميا للجامعة

انتهت رحلة الفرنسي، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي، مع المنتخب المغربي، بعد أزيد من 3 سنوات قضاها على رأس المنتخب، تأرجحت بين النتائج السلبية والإنجازات الإيجابية.

وأعلن المدرب الفرنسي، قبل قليل، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تقديم استقالته بشكل رسمي للجامعة، مشددا في رسالة مطولة على أن هذا القرار تم اتخاذه قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

قرار الإنفصال، جاء بعد أن فشل “الثعلب” الفرنسي، في قيادة المنتخب للتألق في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، وخرج من دور ثمن النهائي، على يد منتخب بنين.

وقاد المدرب الفرنسي، المنتخب الوطني، منذ عان 2016 خلفا للإطار الوطني، بادو الزاكي، وتبقى أبرز إنجازاته، الوصول بـ”أسود الأطلس” لربع نهائي “كان” 2017، بالإضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم، في نسخته الأخيرة بروسيا.