- 1/2
- 2/2
في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع، رسالة وداع الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، من تدريب “أسود الأطلس”، خرج المدرب الفرنسي، بتدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يقدم فيها شكره للملك محمد السادس، الأمير مولاي الحسن، والعائلة الملكية.
وكتب رونار، قبل قليل، على حسابه الرسمي قائلا: ” أتقدم بشكري الحار لجلالة الملك محمد السادس، على مجهوداته الجبارة من أجل النهوض بكرة القدم، كما أشكر الأمير مولاي الحسن، وكل أفراد العائلة الملكية”.
رسالة المدرب الفرنسي، تم اعتبارها أولى رسائل الوداع للمغاربة، بعد أن تناثرت العديد من الأنباء التي تتحدث عن تقديمه بشكل رسمي لاستقالته من تدريب أسود الأطلس.
إليكم تدوينة رونار:
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إعلان رحيله بشكل رسمي.. رونار يبعث رسالة للملك محمد السادس والعائلة الملكية – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.