قبل إعلان رحيله بشكل رسمي.. رونار يبعث رسالة للملك محمد السادس والعائلة الملكية – صورة

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع، رسالة وداع الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، من تدريب “أسود الأطلس”، خرج المدرب الفرنسي، بتدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يقدم فيها شكره للملك محمد السادس، الأمير مولاي الحسن، والعائلة الملكية.

وكتب رونار، قبل قليل، على حسابه الرسمي قائلا: ” أتقدم بشكري الحار لجلالة الملك محمد السادس، على مجهوداته الجبارة من أجل النهوض بكرة القدم، كما أشكر الأمير مولاي الحسن، وكل أفراد العائلة الملكية”.

رسالة المدرب الفرنسي، تم اعتبارها أولى رسائل الوداع للمغاربة، بعد أن تناثرت العديد من الأنباء التي تتحدث عن تقديمه بشكل رسمي لاستقالته من تدريب أسود الأطلس.

إليكم تدوينة رونار: