مستقبل بايل يثير حيرة المدريديين.. تقدمه في السن وراتبه الضخم يقربانه من الصين

مازال مستقبل الويلزي غاريث بايل، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، يلفه الكثير من الغموض، بعد أن أكد زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، بأن اللاعب سيغادر قلعة “الملكي” هذا الصيف، دون تحديد وجهته القادمة.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن راتب بايل الضخم، بالإضافة إلى تقدمه في السن، يعتبران أبرز العوائق أمام تنقله لفريق جديد، فالرجل يبلغ من العمر 30 سنة، وراتبه السنوي محدد في 14 مليون دولار.

أما بخصوص الأندية التي ارتبطت بضمه هذا الصيف، فهي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الالماني، غير أنهما لن يدفعا للرجل نفس راتبه مع ريال مدريد، مع العلم أن قيمة انتقاله ستتراوح ما بين 60 و 80 مليون يورو.

وفي حال ما أصر، بايل على نفس الراتب، فإن الدوري الصيني، سيكون بنسبة كبيرة، وجهته القادمة، حيث عبرت مجموعة من الأندية في الصين عن استعدادها لضمه بالامتيازات المادية التي يرغب فيها.