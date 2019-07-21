نجم مغربي بهولندا على أعتاب الدوري السعودي ولا يمانع في خوض تجربة بالمغرب

بات المهاجم المغربي يوسف الجبلي، لاعب فريق دي غرافشاب الهولندي، على أعتاب الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السعودية.

وقال الجبلي لـ”اليوم24″، إنه تلقى عروضا من أندية سعودية، وهو في مفاوضات جادة مع أحدها، دون الكشف عن اسمه، موضحا أنه جد متحمس لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي.

وأضاف صاحب 26 عاما، أنه لا يمانع في اللعب لأحد الأندية المغربية، بل أكد أن حمل قميص فريق مغربي يعد بمثابة هاجس يطارده، ويسعى إلى تحقيقه في يوم من الأيام.

يذكر أن الجبلي، مازال عقده ساري المفعول لعام واحد مع دي غرافشاب، علما أن هذا الأخير سيخوض ملحق البقاء، للحسم في بقائه بالدروري الهولندي “ايريديفيزي”، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز قبل الأخير.