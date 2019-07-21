تقرير.. كأس أمم أفريقيا بوابة 4 نجوم للدوري الإنجليزي

أعدت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريراً عن بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 32، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران الماضي حتى 19 يوليو/تموز الحالي، وتوجت بلقبها الجزائر للمرة الثانية في تاريخها.



وكشفت الصحيفة عن بزوغ 4 نجوم في منافسات البطولة وقدرتهم على الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، ترصدهم "العين الرياضية" في التقرير التالي.

الجزائري إسماعيل بن ناصر

إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط منتخب الجزائر ونادي إمبولي الإيطالي، كان من أهم اللاعبين في البطولة؛ حيث أسهم بشكل كبير في تتويج محاربي الصحراء باللقب الثاني في تاريخهم.

وقالت الصحيفة إن بن ناصر كان المفتاح الأهم لمنتخب "الخضر" في حصد اللقب وأسهم بشكل كبير في تشكيل خطورة على الفرق المنافسة.

وأضافت أن اختياره كأفضل لاعب وأفضل لاعب واعد في البطولة لم يكن وليد الصدفة، بعد تقديمه أداء مميزاً على مدار المسابقة.

وأوضحت أن بن ناصر يتميز بالسيطرة على الكرة والمهارة الكبيرة وإضفاء النشاط والحيوية في وسط الملعب، مما أعاد بالنفع الكبير على الجزائر في تلك البطولة.

ولعب بن ناصر (22 عاماً) جميع مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وسجل 3 أهداف، وتسبب تألقه في اقتراب نادي ميلان من التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ذكرت التقارير الإيطالية.





الجزائري آدم وناس

يعتبر آدم وناس لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي من أبرز اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأسهم أيضاً في تتويج منتخب بلاده باللقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن سرعة وناس ومهارته الكبيرة في منطقة الجناح خاصة في المساحات، تساعده على اللعب ضمن صفوف أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب وناس (22 عاماً) 3 مباريات فقط في البطولة، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفاً آخر، وتعتبر مشاركته في كأس الأمم واكتسابه خبرات كبيرة مفتاحاً للعب في البريمييرليح.

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وذكرت تقارير صحفية جزائرية أن خافي جارسيا مدرب واتفورد الإنجليزي تابع وناس خلال مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف النهائي، تمهيداً لضمه خلال الفترة المقبلة.





المصري محمود حسن "تريزيجيه"

واصل محمود حسن "تريزيجيه" جناح فريق قاسم باشا، تقديم مستوى جيد مع منتخب بلاده، رغم خروج "الفراعنة" مبكراً من الدور ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن تريزيجيه نجح في إظهار موهبته، وأشار البعض إلى أنه تفوق على زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال البطولة.

وأشارت إلى أن مهارته تناسب العديد من أندية وسط الجدول في الدوري الإنجليزي؛ حيث يتميز بالسرعة والقدرة على صنع التمريرات الحاسمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت توصل نادي أستون فيلا لاتفاق مع تريزيجيه حول الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علماً أنه شارك في 4 مباريات من البطولة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.





النيجيري صامويل تشوكويزي

يعد صامويل تشوكويزي جناح منتخب نيجيريا ونادي فياريال الإسباني من أبرز اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية؛ حيث أسهم بشكل كبير في حصول فريقه على الميدالية البرونزية.

وأكد الصحيفة أن تشوكويزي صاحب القدم اليسرى المميزة، والذي يتميز بالسرعة والمهارة وخفة الحركة، بات مطلباً لأندية الدوري الإنجليزي بعد تألقه في المسابقة.

وأشارت إلى أن تشوكويزي كان النقطة المضيئة في الموسم الذي نجا خلاله فياريال من الهبوط في الدوري الإسباني، ويتوقع الجميع أن يكون له مستقبل مبهر.

ويحظى اللاعب بمتابعة قوية من ناديي إيفرتون وليستر سيتي الإنجليزيين في الفترة الحالية، تمهيداً لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وشارك تشوكويزي (20 عاماً) في 6 مباريات لنيجيريا بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة وسجل خلالها هدفاً وحيداً.