8 قتلى في تفجير انتحاري بباكستان

قُتل 8 أشخاص بينهم شرطيان اثنان، الأحد، في تفجير انتحاري نفذته شابة خارج مستشفى مدني محلي شمال غربي باكستان، وتبنته حركة طالبان.

وقال قائد شرطة المنطقة سليم رياض إن انتحارية في الـ28 من العمر وصلت مشيا وقامت بتفجير نفسها، ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين و6 مدنيين، وجرح نحو 26 شخصا آخرين.

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وأضاف أن الشرطة كانت تقوم بنقل جثماني شرطيين قتلهما إرهابيون، السبت، عندما وقع انفجار.

الهجوم وقع عند مدخل مستشفى في قرية كوتلان سيدان الواقعة في محيط ديرة إسماعيل خان المدينة التي شهدت عددا كبيرا من الاعتداءات في أوج موجة العنف بباكستان.

وعززت باكستان حملتها ضد الإرهاب بعد هجوم استهدف أواخر عام 2014 مدرسة في بيشاور وأسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلا معظمهم من الأطفال.

ولا تزال هجمات صغيرة تستهدف قوات الأمن في الولاية الشمالية الغربية وفي منطقة القبائل الحدودية مع أفغانستان وفي إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.