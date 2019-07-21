"ذا صن": بريطانيا تدرس إرسال غواصة نووية للخليج لردع إيران

ناقشت لجنة الطوارئ البريطانية، المعروفة باسم "كوبرا"، إرسال غواصة نووية ومشاة البحرية الملكية لتعزيز الدفاع البحري في الخليج، بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط بريطانية، حسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية الأحد.



اجتماع "الكوبرا" يأتي بعد استيلاء السلطات الإيرانية على ناقلة النفط الإيرانية "ستينا إمبيرو"، الجمعة، أثناء عبورها من مضيق هرمز.

وقالت "الصن" إن الغواصة النووية البريطانية من فئة "آستيوت"، التي يعتقد أنها في المياه بالفعل، من المتوقع أن تتجه إلى منطقة الخليج خلال أيام.

وأوضحت الصحيفة أن القادة العسكريين اختاروا الغواصة النووية "آستيوت" بسبب الخطر الذي تشكله الغواصات الإيرانية من فئة "يونو"، ونقلت عن القائد البحري المتقاعد توم شارب قوله إن هذا النوع من الغواصات الإيرانية "يشكل تهديداً خاصاً".

وأضاف شارب أن الغواصات الإيرانية "يونو" عادة ما تختبئ تحت سطح المياه مباشرة، وأنها مزودة بطوربيدات ثقيلة الوزن قادرة على تدمير سفينة بحرية، وربما حاملة طائرات".

Advertisements

وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من اختيار إيران "مساراً خطيراً" بارتكاب أفعال "غير مقبولة إطلاقاً، وأعرب هانت خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف عن "خيبة أمله الشديدة"، وأخبره بأن سفن الشحن البريطانية "ينبغي وستجرى حمايتها".





وقالت "الصن" إن هانت، المرشح لرئاسة حزب المحافظين، من المتوقع أن يعلن، الأحد، عن حزمة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية ضغط بريطانيا من أجل إعادة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لفرض عقوبات على النظام الإيراني، وكانت العقوبات الدولية رفعت عن إيران في عام 2016 كجزء من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

واستولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" وطاقمها المكون من 23 فرداً، في غارة استخدم فيها زوارق صغيرة مسلحة وطائرة هليكوبتر، خلال عبور السفينة من مضيق هرمز.

وزعم الحرس الثوري، في بيان تلفزيوني، أن ناقلة النفط "انتهكت القواعد البحرية الدولية"، بينما قالت شركة "ستينا بالك" المالكة للناقلة إن السفينة "ملتزمة بشكل كامل بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية".