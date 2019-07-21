الإمارات وباكستان تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، مع الفريق أول ظفر محمود عباسي رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الدفاع الإماراتية لرئيس أركان القوات البحرية الباكستانية في مقر الوزارة بأبوظبي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع الإماراتية والوفد المرافق لرئيس أركان القوات البحرية الباكستانية.